Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton revient sur sa victoire folle à Silverstone !

Publié le 2 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a remporté une course complètement folle. Cependant, l’issue aurait pu être bien différente pour l’Anglais, qui a terminé avec un pneu crevé…

Ce Grand Prix de Grande-Bretagne aura été complètement fou. Vainqueur à domicile, l’Anglais Lewis Hamilton s’est offert une victoire qui a été accompagnée de beaucoup de frayeurs. Le pilote de Mercedes a en effet terminé la course avec un pneu crevé, et confirme grâce à sa victoire dingue son excellent début de saison. Cependant, il n’a pas forcément été serein jusqu’au bout de la course…

« J’ai cru que mon cœur allait lâcher »