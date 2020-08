Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso au cœur d'un conflit ? La réponse

Publié le 2 août 2020 à 17h35 par La rédaction

PDG de McLaren, Zak Brown a indiqué que Fernando Alonso pourrait participer aux 500 miles d’Indianapolis, et ce malgré son contrat avec Renault en Formule 1.

Fernando Alonso va faire son grand retour dans les paddocks de Formule 1 la saison prochaine. Champion du monde en 2005 et 2006, l’Espagnol rejoindra l’écurie Renault, mais avant, le pilote disputera les 500 miles d’Indianapolis sous les couleurs de McLaren. Une question se pose alors : Renault autorisera-t-il Fernando Alonso à participer à la course automobile la saison prochaine ? Le PDG de McLaren n’y voit pas d’obstacle.

« Je n’y suis pas opposé, si nous avons une place de libre »