Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche de grandes ambitions avec Renault

Publié le 26 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors qu'il retrouvera Renault en 2021, Fernando Alonso a tenu à dévoiler ses grandes ambitions avec l'écurie française.

Avec le départ de Daniel Ricciardo, Renault avait décidé de passer à l’action en recrutant Fernando Alonso. L'Espagnol sera donc de retour dans l'écurie avec laquelle il a remporté ses deux titres, à partir de 2021. Un retour qui ne manque pas d'être commenté dans le monde de la F1 comme Giancarlo Minardi qui avait émis des réserves : « Pour Fernando, cela représente évidemment une étape très risquée car il a bientôt 40 ans. Il rejoint une équipe avec qui il a remporté deux titres, mais tant de choses ont changé depuis. Renault n’a plus été une équipe gagnante et je ne vois aucun bon résultat de leur part à court terme. » Toutefois, ce nouveau challenge ne semble pas faire peur au principal intéressé qui a affiché de grands espoirs avec sa nouvelle écurie…

« Je donne toujours tout »