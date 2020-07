Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon juge l’arrivée de Fernando Alonso chez Renault !

Publié le 22 juillet 2020 à 21h35 par T.M.

C’est officiel, Fernando Alonso sera le coéquipier d’Esteban Ocon la saison prochaine chez Renault. Une recrue commentée par le pilote français.

Avec le jeu des chaises musicales ces dernières semaines, qui avait vu Carlos Sainz Jr rejoindre Ferrari et McLaren le remplacer par Daniel Ricciardo, un baquet était ainsi libre du côté de Renault. La question était donc de savoir qui allait venir remplacer l’Australien aux côtés d’Esteban Ocon. Beaucoup se sont alors mis à rêver d’un retour de Fernando Alonso au sein de l’écurie française et cela a fini par devenir une réalité. En effet, Renault a officialisé le retour de l’Espagnol pour 2021. Alonso va renouer avec son premier amour, la Formule 1, ainsi que Renault, où Ocon est d’ailleurs heureux de pouvoir piloter avec le double champion du monde.

« J’ai été très heureux de cette nouvelle »