Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso a fait un choix «très risqué» !

Publié le 16 juillet 2020 à 17h35 par A.M.

Giancarlo Minardi s'est prononcé sur le choix de Fernando Alonso de rejoindre Renault à partir de 2021, et pour l'ancien dirigeant d'écurie, ce n'est pas un choix cohérent.

C'est l'annonce que tout le monde attendait. Pris au dépourvu par le départ de Daniel Ricciardo, Renault a décidé d'être patient avant de passer à l'action pour trouver le successeur de l'Australien. Et alors que les noms de Sebastian Vettel et Valtteri Bottas ont circulé, c'est finalement Fernando Alonso qui a été choisi. L'Espagnol sera donc de retour dans l'écurie avec laquelle il a remporté ses deux titres, à partir de 2021. Un retour qui ne manque pas d'être commenté et Giancarlo Minardi, qui a été le premier à donner un volant à l'Espagnol en 2001 dans l'écurie Minardi, estime que c'est un choix risqué.

«Renault n’a plus été une équipe gagnante»