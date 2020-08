Formule 1

Formule 1 : Ce contraste entre Leclerc et Vettel chez Ferrari...

Publié le 3 août 2020 à 17h35 par La rédaction

Sebastian Vettel était probablement loin d’imaginer que ses derniers mois chez Ferrari seraient aussi compliqués. Alors que les problèmes mécaniques de la nouvelle Ferrari sont souvent pointés du doigt, le pilote allemand se retrouve tout de même huit places derrière son coéquipier aux Championnat des pilotes...

Cela fait désormais sept courses que Sebastian Vettel n’est plus monté sur un podium de Formule 1. Une éternité pour le quadruple champion du monde, et une triste fin pour celui qui n’a toujours pas trouvé de volant pour la saison prochaine. Si les performances de la livrée 2020 de la Ferrari, la SF1000 , sont décriées, la preuve encore ce weekend où le pilote allemand n’a pas pu disputer la première séance d’essais libre en raison de problème mécanique, Sebastian Vettel n’est pas exempt de tout reproche, et il est le premier à l’admettre. Au bout de quatre courses, Sebastian Vettel n’est parvenu à se classer au-dessus de la dixième place qu’à une seule reprise. Il y a deux ans encore, le quadruple champion du monde terminait sur le podium des trois grands prix disputés cette année, des performances réitérées en 2019 avec une troisième place en Hongrie, une quatrième place en Autriche, mais une décevante seizième place au Royaume-Uni.

Un écart majeur avec Charles Leclerc