Formule 1

Formule 1 : Leclerc commente sa course folle en Grande-Bretagne !

Publié le 2 août 2020 à 23h35 par La rédaction

3e du Grand Prix de Grande-Bretagne derrière Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) commente sa prestation sur le circuit de Silverstone, où il estime avoir bénéficié des deux derniers tours complètement dingues…

Charles Leclerc est conscient que tout n'a pas été parfait malgré sa belle 3e place obtenue au Grand Prix de Grande-Bretagne. Dans une course qui a vu Lewis Hamilton (Mercedes) s’imposer avec 5 secondes d’avance sur Max Verstappen (Red Bull) malgré une crevaison lors du dernier tour, le Monégasque estime qu'il aurait pu faire mieux. Mais le pilote Ferrari est conscient qu'il profite des événements inattendus de ce Grand Prix.

« Je bénéficie carrément des deux derniers tours de folie »