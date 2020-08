Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche sa confiance pour le GP de Grande-Bretagne !

Publié le 1 août 2020 à 20h35 par La rédaction

En difficulté avec Ferrari depuis le début de la saison, Charles Leclerc est arrivé quatrième aux qualifications ce samedi. Une très belle performance qui lui permet d'être optimiste pour le GP de demain.

Depuis la reprise, Ferrari enchaîne les contre-performances avec ses pilotes Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Des résultats décevants qui se sont confirmés aux tours d’essais libres vendredi à Silverstone comme le déclarait le pilote monégasque : « Nous sommes en grande difficulté sur le rythme de course. Le rythme de qualifications est un peu meilleur qu’espéré, c’est bien. Nous avons pris une approche radicale avec notre niveau aérodynamique et ça semble payer en qualifications, mais pas en course. » Cependant, Charles Leclerc s'est classé quatrième aux qualifications ce samedi. L'occasion pour lui d’aborder avec confiance le GP de Grande-Bretagne à la suite de ce résultat…

« Ça se présente bien pour la course de demain »