Formule 1

Formule 1 : Les raisons du conflit entre Mercedes et Ferrari...

Publié le 4 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Depuis plusieurs mois, une guerre semble s’être déclarée entre Mercedes et Ferrari, sur l’asphalte, mais également en interne entre Toto Wolff et Mattia Binotto notamment.

Cette saison plus que jamais, les Mercedes semblent intouchables et surpassent tous leurs rivaux, surtout Ferrari. La W11 , livrée 2020 de l’écurie Mercedes, est encore plus performante que la W10 de 2019, contrastant ainsi avec la SF1000 de Ferrari, moins performante que la monoplace de 2019. Ainsi, l’écart entre les deux écuries mythiques augmente au fil des semaines, renforçant ainsi leur rivalité. Ce n’est toutefois pas l’hégémonie de Mercedes qui cause ces tensions entre l'écurie italienne et anglaise, mais une guerre interne entre Toto Wolff et Mattia Binotto.

Toto Wolff rancunier envers Mattia Binotto ?