Formule 1 : Verstappen revient sur la course folle en Grande-Bretagne !

Publié le 2 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Au terme d’une course folle en Grande-Bretagne, Lewis Hamilton (Mercedes) s’est imposé après une crevaison. Cependant, Max Verstappen (Red Bull), 2e, aurait bien pu terminer 1er. Le Néerlandais est revenu sur sa prestation.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été complètement fou. Au moment d'entamer le dernier tour sur le circuit de Silverstone, Lewis Hamilton (Mercedes) avait pas moins de 30 secondes d’avance sur le 2e, Max Verstappen (Red Bull). A l’arrivée, seules 5 secondes ont séparé les deux coureurs. La raison ? Une crevaison d’un des pneus de la monoplace de Lewis Hamilton, qui a obligé ce dernier à terminer la course sur trois roues. Finalement vainqueur de son 7e Grand Prix en Grande-Bretagne, l’Anglais s’en est plutôt bien sorti face au Néerlandais…

« Je suis à la fois chanceux et malchanceux »