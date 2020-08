Formule 1

Formule 1 : L’énorme annonce de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que Valtteri Bottas vient de prolonger d’un an, Mercedes va désormais pouvoir se concentrer sur le nouveau contrat de Lewis Hamilton. Toutefois, le Britannique n’est pas vraiment pressé à ce sujet.

Actuellement concentré sur la quête d’un 7ème titre de champion du monde, Lewis Hamilton doit également faire avec les nombreux bruits concernant son avenir. En effet, le Britannique voit son contrat se terminer à la fin de la saison avec Mercedes. Pourrait-on donc envisager le pilote 35 ans dans une autre écurie ? Dernièrement, la tendance qui se dégageait était plus celle de le voir prolonger, mais pour cela, il faut se mettre autour d’une table et négocier. Alors que du côté de Mercedes on aurait certainement envie de régler au plus vite, ce n’est pas le cas de Lewis Hamilton.

« Je ne suis pas pressé »