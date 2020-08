Formule 1

Formule 1 : Le constat terrible de Charles Leclerc sur le niveau de Ferrari

Publié le 5 août 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 5 août 2020 à 21h43

Charles Leclerc a admis que le niveau de Ferrai était inférieur à celui de Mercedes. Le pilote monégasque attend 2022 et l’entrée en vigueur du nouveau règlement pour redresser la barre.

La saison 2020 a débuté après plusieurs mois d’arrêt suite à la situation sanitaire. Et comme l’année dernière, c’est Mercedes qui imprime sa supériorité. Les quatre Grand Prix disputés ont été remportés par les pilotes de l’écurie allemande. Lors de la dernière course à Silverstone, Lewis Hamilton a remporté son troisième Grand Prix d’affilée et occupe déjà la tête du classement des pilotes. Charles Leclerc a terminé à la troisième place, mais Ferrari n’est toujours pas parvenu à monter sur la plus haute marche du podium cette saison. Interrogé sur le niveau de la Scuderia, Charles Leclerc n’a pas caché que l’équipe traversait une situation délicate.

« Il sera très difficile de battre Mercedes »