Formule 1 : Silverstone, Hamilton… Valtteri Bottas se fait dézinguer !

Publié le 4 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Distancé par son coéquipier Lewis Hamilton, Valtteri Bottas s’est attiré les foudres de Jolyon Palmer, ancien pilote de Renault, qui lui a reproché son manque d'agressivité.

On n'arrête plus Lewis Hamilton. Auteur d’une troisième victoire consécutive à Silverstone, le pilote anglais efface toute concurrence. Il s’est même payé le luxe de finir la course sur trois roues à la suite d'une crevaison dans le dernier tour. Un nouveau succès pour le Britannique qui aurait pu connaître une course totalement différente si son coéquipier, Valtteri Bottas, l’avait doublé au début du GP de Grande-Bretagne. Le Finlandais semblait avoir l’avantage sur son coéquipier Mercedes au départ et à l’entrée du virage Abbey, mais s’est laissé distancer par Lewis Hamilton. Une situation qui n’a pas plu du tout à Jolyon Palmer, ancien pilote chez Renault qui n’a pas hésité à critiquer le manque d’agressivité du finlandais…

« Il s’est dégonflé au virage 1»