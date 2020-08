Formule 1

Formule 1 : Verstappen se prononce sur ses chances face à Hamilton !

Publié le 4 août 2020 à 17h35 par T.M.

Vainqueur de son 3ème Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton domine encore une fois tout le monde. Et même Max Verstappen le reconnait, cela sera compliqué de combler le retard.

Lewis Hamilton est en mission cette saison. Au volant de sa Mercedes, le Britannique est en quête d’un 7ème titre de champion du monde, ce qui lui permettrait alors d’égaler le record de Michaël Schumacher. Un objectif qui se précise plus que jamais. En effet, le pilote de 35 ans domine toujours autant son sport et il le montre chaque semaine. Ce dimanche, Hamilton vient ainsi de remporter son 3ème Grand Prix consécutif en ne laissant aucune chance à ses adversaires. Seule une crevaison dans le dernier tour a apporté un peu de suspens, mais cela ne l’a pas empêché de gagner. Alors que Max Verstappen aurait pu en profiter, il n’a pas saisi sa chance. Et le pilote Red Bull est conscient que cela sera difficile d’inverser la tendance.

« Il faut être réaliste »