Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr dézingue Romain Grosjean !

Publié le 3 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Forcé d’abandonner à cause d’une crevaison, Carlos Sainz Jr s’est emporté contre l’attitude de Romain Grosjean lors du GP de Grande-Bretagne.

Les amateurs de Formule 1 n’ont pas été déçus pendant ce GP de Grande-Bretagne. Accidents, crevaisons et finale de folie, la course anglaise a réservé bien plus de surprises qu’on attendait. Des péripéties symbolisées par la victoire de Lewis Hamilton sur trois roues. Une crevaison qui n'a pas seulement touché le champion anglais mais aussi Valtteri Bottas et Carlos Sainz. Toutefois, le pilote de chez McLaren s’est emporté contre un autre fait de course, l’attitude dangereuse de Romain Grosjean à son encontre pour une manœuvre musclée qui a été pénalisée par les commissaires de courses. Une attitude qui n’a vraiment pas plus au pilote espagnol qui a poussé un gros coup de gueule contre le Français.

« C’est très dangereux et inacceptable »