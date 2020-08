Formule 1

Formule 1 : Le patron de Mercedes explique les problemes du dernier Grand Prix...

Publié le 5 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Victorieux lors du GP de Silverstone grâce à Lewis Hamilton, Toto Wolff, le patron de Mercedes, s’est exprimé sur les crevaisons de ses pilotes.

L’épisode de Lewis Hamilton est sans doute une mise en garde. Victorieux du GP de Silverstone, le pilote anglais a eu la mauvaise surprise de subir une crevaison lors du dernier tour. Son coéquipier Valtteri Bottas a aussi subi ce même incident et a d’autant été plus impacté, car il a terminé onzième de la course. Des points perdus que regrette beaucoup Toto Wolff qui s'est exprimé sur les causes des crevaisons dont été victimes les deux pilotes de Mercedes …

« Nous avons passé un bon dimanche pendant 49 tours, puis »