Formule 1 : L’énorme annonce de Wolff sur l’avenir de Bottas et Hamilton !

Publié le 4 août 2020 à 15h35 par T.M.

Du côté de Mercedes, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, mais aussi Toto Wolff n’étaient pas certains de continuer la saison prochaine. Toutefois, le patron de l’écurie a fait une annonce fracassante à ce sujet.

Et de 4 pour Mercedes ! Ce dimanche, en Grande-Bretagne, grâce à Lewis Hamilton, l’écurie britannique a connu sa 4ème victoire en autant de Grands Prix. Mercedes domine donc encore la saison grâce à ses pilotes. Mais seront-ils encore là la saison prochaine ? En effet, Valtteri Bottas n’a plus qu’un an de contrat, de même que Lewis Hamilton. Alors qu’il était dernièrement question de négociations pour une prolongation, cela pourrait bien être réglé. En effet, rapporté par NextGen Auto , Toto Wolff a annoncé qu’il resterait bien chez Mercedes la saison prochaine, de même que le Britannique et le Finlandais.

« Aucune raison de dissoudre notre groupe »