Formule 1

Formule 1 : Leclerc admiratif du niveau de Lewis Hamilton !

Publié le 6 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Vainque de son 7e Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone le week-end dernier, Lewis Hamilton a confirmé, avec cette victoire, son très bon début de saison. Et Charles Leclerc est admiratif de la constance du pilote de Mercedes…

Le week-end dernier, Charles Leclerc a réalisé une belle course sur le circuit de Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. 3e derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen, le pilote de Ferrari n’a rien pu faire face à un Lewis Hamilton impressionnant, qui a réalisé une performance hors norme en finissant la course sur trois roues. Dans une interview pour la Gazzetta dello Sport, Leclerc a affiché toute son admiration pour le pilote de Mercedes…

« Je pense que nous ne pouvons rien enlever à Lewis »