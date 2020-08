Formule 1

Formule 1 : La confidence de Bottas sur la prolongation de Lewis Hamilton !

Publié le 7 août 2020 à 15h35 par T.M.

Alors que Valtteri Bottas vient de prolonger avec Mercedes, le Finlandais reconnait que cela ne sera pas aussi simple qu’avec lui pour Lewis Hamilton.

Et un premier dossier de réglé pour Mercedes ! Voyant ses deux pilotes arriver au terme de leur contrat, l’écurie britannique vient de fixer l’avenir de Valtteri Bottas, en le prolongeant d’une saison. Désormais, la priorité va donc être donnée au nouveau contrat de Lewis Hamilton. Néanmoins, comme le sextuple champion du monde l’a fait savoir, il n’est pas vraiment pressé pour le moment à l’idée de signer ce nouveau bail avec Mercedes. « Je veux continuer avec l’équipe et cela ne sera pas un gros effort de s’asseoir pour le faire. C’est juste que pour l’instant, je ne me sens pas confortable pour ça. Donc on va attendre encore un peu. Je suis sûr que cela se fera, je ne suis pas pressé », a notamment concédé Hamilton.

« Un contrat bien plus compliqué »