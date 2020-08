Formule 1

Formule 1 : Hamilton revient sur ses accusations envers Verstappen

Publié le 10 août 2020 à 22h35 par La rédaction

En plein GP, Lewis Hamilton a sous-entendu que Max Verstappen trichait par rapport à la pression des pneus du néerlandais. Un début de polémique que le pilote de Mercedes a tenu à éteindre en se justifiant.

Le GP du 70ème anniversaire de la F1 a été l’objet de nombreuses surprises. Attendu comme facile vainqueur après ses récentes prestations, Lewis Hamilton a dû s’incliner face à Max Verstappen grâce à une habile stratégie de Red Bull qui a commencé la course avec des pneus durs. Le choix des pneus a ainsi été remis en cause par Lewis Hamilton lui-même qui a sous-entendu que Red Bull trichait lors du GP : « Il doit forcément avoir moins de pression dans ses pneus » Des propos qui n’ont pas plus pour certains qui ont accusé le pilote anglais d'être mauvais perdant. Face à ce jugement, Lewis Hamilton a tenu à s’expliquer en niant avoir accusé Max Verstappen...

« C’était juste une théorie que j’avais »