Formule 1

Formule 1 : Hamilton accuse Verstappen !

Publié le 9 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Battu par Max Verstappen à Silverstone, Lewis Hamilton a lâché de fortes accusations à l’encontre du Néerlandais.

Vainqueur de la deuxième manche du Grand Prix de Silverstone, célébrant les 70 ans du circuit, Max Verstappen a mis fin à l’hégémonie de Mercedes en 2020. Une victoire qui n’a visiblement pas fait l’unanimité. Au fur et à mesure de la course, les pneus des Mercedes se sont dégradés suite à la pression mise par Max Verstappen, forçant ainsi Bottas puis Hamilton à rentrer aux stands, permettant au pilote Red Bull de s’emparer de la première place et d’imposer son rythme. Une performance qui a soulevé des soupçons du côté du septuple champion du monde.

« Il doit forcément avoir moins de pression dans ses pneus »