Formule 1

Formule 1 : Ricciardo affiche son optimisme à Silverstone !

Publié le 9 août 2020 à 11h35 par La rédaction

Cinquième aux qualifications du GP du 70ème anniversaire de la F1, Daniel Ricciardo savoure sa performance. Des performances qui le rendent optimiste pour la course sur le circuit anglais.

Depuis plusieurs semaines, la F1 a repris ses droits et on assiste à la domination implacable de Mercedes. Difficile pour les autres écuries de tirer leur épingle du jeu mais certaines enchaînent les bons résultats ces dernières semaines à l’image de Renault. Le constructeur français a réalisé un bon GP de Silverstone avec les performances d’Esteban Ocon qui est arrivé à la 6ème place et Daniel Ricciardo à la 4ème. Le coureur australien a même continué dans sa lancée en se classant 5ème des qualifications du GP du 70ème anniversaire de la F1. De quoi aborder avec motivation la course ce dimanche comme l’a confié Daniel Ricciardo…

« Je donnerai tout ce que j’ai »