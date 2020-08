Formule 1

Formule 1 : Mercedes justifie la prolongation de Valtteri Bottas !

Publié le 8 août 2020 à 11h35 par T.M.

Il y a quelques jours, Valtteri Bottas a prolongé d’un an avec Mercedes. Alors que le Finlandais aurait préféré deux ans, Toto Wolff s’est justifié.

Mercedes doit gérer l’avenir de ses pilotes. Alors que le cas Lewis Hamilton est bien évidemment délicat, cela vient d’être réglé pour Valtteri Bottas. En effet, en fin de contrat, le Finlandais a paraphé un nouveau bail avec l’écurie britannique, étant désormais lié jusqu’en 2021. Bottas aurait toutefois aimé plus. Rapporté par NextGen Auto , le vainqueur du premier Grand Prix de la saison a expliqué : « Pour être honnête, j’ai demandé si je pouvais avoir deux ans, mais ils ont dit non. Ils avaient un plan pour ne faire qu’une année et j’ai été d’accord. Il y aura plein de courses et de chances de gagner cette année et l’an prochain et je vais vraiment me battre ».

« Important de garder la possibilité d’étudier les mouvements du marché des pilotes »