Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Bottas sur sa prolongation chez Mercedes !

Publié le 7 août 2020 à 11h35 par T.M.

Ce jeudi, Valtteri Bottas a prolongé d’un an avec Mercedes. Un nouveau contrat dont se réjouit très bien le pilote finlandais.

Alors que Lewis Hamilton n’est pas pressé de prolonger chez Mercedes, Valtteri Bottas a lui d’ores et déjà réglé son avenir. Le Finlandais voyait son contrat arriver à son terme, il a finalement signé une prolongation d’un an ce jeudi. Désormais, Bottas est donc engagé jusqu’à la fin de la saison 2021 avec Mercedes. Une date qui pourrait très bien être celle de son départ de l’écurie britannique. Mais pour le moment, le pilote de 30 ans ne veut pas penser à cela, préférant de prolonger un peu plus longtemps son aventure avec son équipe actuelle.

« Rester chez Mercedes était la meilleure option pour moi »