Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Vettel sur la domination de Mercedes !

Publié le 7 août 2020 à 13h35 par T.M.

Après 4 Grands Prix, Mercedes compte 4 victoires. Et à en croire Sebastian Vettel, l’écurie britannique pourrait très bien continuer à tout rafler jusqu’à la fin de la saison.

En Grande-Bretagne, lors du dernier Grand Prix, Lewis Hamilton a remporté sa 3ème victoire consécutive cette saison, la 4ème pour Mercedes en autant de courses. En effet, c’était Valtteri Bottas qui avait raflé pour le premier Grand Prix de la saison. L’écurie britannique écrase tout sur son passage cette saison et il ne semble même pas y avoir du suspens pour le titre de champion du monde. Alors que Lewis Hamilton est bien parti pour décrocher une 7ème couronne, Mercedes pourrait être encore loin de tomber cette saison. Sebastian Vettel le reconnait, il est possible que l’écurie remporte toutes les courses.

« Ils pourraient tout aussi bien gagner chaque course cette année »