Formule 1 : Hamilton, Racisme… Leclerc pousse un gros coup de gueule !

Formule 1

Critiqué pour son manque d'implication dans le combat que mènent certains pilotes contre le racisme, Charles Leclerc a poussé un gros coup de gueule.

Sujet qui a fait couler d’encres au cours de la reprise de la Formule 1, la question de la lutte contre le racisme reste toujours présente. Représentant de ce combat, le pilote de Mercedes, Lewis Hamilton continue d’oeuvrer en sensibilisant et n’hésitant pas à recadrer certains pilotes comme cela a été le cas avec Romain Grosjean. Toutefois, un autre pilote a fait parler de lui en rapport avec la question du racisme. Il s’agit de Charles Leclerc. Le pilote de Ferrari avait expliqué récemment dans une interview à la Gazzetta dello sport son choix de ne pas s’agenouiller. Une décision qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux au point de voir de nombreuses critiques cibler le monégasque. Face à ce torrent de critiques, Charles Leclerc a poussé un gros coup de gueule…

« Il est très triste de voir comment certaines personnes manipulent mes mots pour faire les gros titres en me faisant passer pour un raciste. Je ne suis pas raciste et je déteste absolument le racisme. Le racisme est dégoûtant. Arrêtez de me mettre dans le même groupe que ces personnes dégoûtantes qui discriminent les autres en raison de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur sexe. Et à quiconque utilise mon image pour promouvoir ses mauvaises idées, veuillez arrêter. Je ne suis pas en politique et je ne veux pas être impliqué là-dedans. » a écrit sur son compte Twitter Charles Leclerc.

It is very sad to see how some people manipulate my words to make headlines making me sound like a racist. I am not racist and I absolutly hate racism. Racism is disgusting. 1/3