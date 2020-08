Formule 1

Formule 1 : Verstappen surpris par sa victoire !

Publié le 9 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Max Verstappen a signé ce dimanche sa première victoire de la saison, et la première depuis le Grand Prix du Brésil 2019.

Lors de la deuxième manche du Grand Prix de Silverstone, célébrant les 70 ans du circuit, Max Verstappen est parvenu à mettre fin à l’hégémonie de Mercedes, qui avait remporté les quatre premières courses de la saison 2020 jusqu’ici. Le pilote Red Bull a réalisé une superbe performance, dictant le rythme de la course et forçant les Mercedes à rentrer aux stands. Une course notamment très bien gérée au niveau des pneumatiques, contrairement au constructeur allemand. A la suite de ce Grand Prix, le Néerlandais s’est exprimé sur sa course et la suite de la saison.

« J’ai pu imposer mon rythme »