Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel revient sur ses déboires !

Publié le 8 août 2020 à 22h35 par La rédaction

En difficulté lors des qualifications pour le Grand Prix du 70e anniversaire, Sebastian Vettel n’a pas réalisé une bonne course ce samedi, finissant hors du top 10. Et l’Allemand, en plein torrent médiatique concernant son avenir, est revenu sur sa course plus que compliquée…

Sebastian Vettel n’a pas connu une course facile ce samedi. Déjà en difficulté le week-end dernier sur le circuit de Silverstone, le coureur de Ferrari a récidivé ce samedi, avec une performance plus que décevante, terminant à la 11e place des qualifications pour le Grand Prix du 70e anniversaire. Et Sebastian Vettel semble être à court d’idées pour améliorer ses performances, lui qui se trouve toujours en plein torrent médiatique concernant son avenir…

« Je sens que je me heurte à un mur »