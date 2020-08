Formule 1

Formule 1 : La nouvelle sortie de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 8 août 2020 à 9h35 par T.M.

N’étant pas conservé par Ferrari pour 2021, Sebastian Vettel voit les questions sur son avenir se multiplier. L’Allemand a fait un nouveau point.

Dans les paddocks, la saison 2021 de Formule 1 est déjà préparée. Et c’est Ferrari qui a dernièrement opéré les premières manoeuvres pour l’avenir. En effet, l’écurie italienne a choisi de ne pas continuer avec Sebastian Vettel, qui arrive au terme de son contrat, et de le remplacer par Carlos Sainz Jr. L’Allemand connait donc actuellement ses derniers moments avec Ferrari. Tentant de profiter au maximum bien que cela soit compliqué, le quadruple champion du monde doit également penser à son avenir. Les questions sont actuellement nombreuses à ce sujet. Vettel retrouvera-t-il un baquet en Formule 1 ? Va-t-il prendre une année sabbatique ? Partira-t-il à la retraite ?

« Je ne me vois pas pour l'instant dans d'autres catégories que la F1 »