Formule 1

Formule 1 : Mercedes répond à Lewis Hamilton pour sa prolongation !

Publié le 8 août 2020 à 16h35 par T.M.

Dernièrement, Lewis Hamilton faisait savoir qu’il n’était pas pressé de prolonger avec Mercedes. Une sortie sur laquelle Toto Wolff est revenu.

Après avoir prolongé Valtteri Bottas, Mercedes va désormais se concentrer sur le nouveau contrat de Lewis Hamilton. Toutefois, pour le moment, le Britannique n’en fait pas une priorité. En effet, dernièrement, Hamilton expliquait au sujet de sa prolongation : « De toute évidence, cela ne semble pas le meilleur moment pour s’asseoir et discuter d’un nouveau contrat. Quand vous pensez au nombre de gens qui ont perdu leur emploi et sont au chômage, s’asseoir pour discuter d’un gros contrat ne semble pas la chose la plus urgent à faire en ce moment ».

Mercedes fait le point