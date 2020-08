Formule 1

Formule 1 : Quand Bottas décharge la faute... sur Mercedes !

Publié le 9 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Malgré un départ en pole position, Valtteri Bottas n’a pu faire mieux qu’une troisième place lors du 70e anniversaire du circuit de Silverstone.

Grosse déception pour Valtteri Bottas à Silverstone. Après avoir terminé onzième la semaine passée en raison d’une crevaison dans le dernier tour, le pilote Mercedes avait à cœur de prendre sa revanche ce weekend. Partant en pole position, le finlandais avait toutes ses chances en main, mais a finalement terminé troisième, derrière Max Verstappen et son coéquipier Lewis Hamilton, encore une fois. Une fin de weekend au goût amer donc pour Bottas, qui n’a pas été tendre envers son staff technique après la course.

« Beaucoup à apprendre aujourd'hui »