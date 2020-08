Formule 1

Formule 1 : Mercedes répond clairement à Bottas !

Publié le 10 août 2020 à 9h35 par A.M.

Alors que Valtteri Bottas à pointer du doigt la stratégie de Mercedes suite à sa troisième place lors du Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1, Toto Wolff lui a répondu.

Parti en pole position, Valtteri Bottas n'a pu faire mieux qu'une troisième place à l'arrivée du Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1 sur le circuit de Silverstone. La faute à une gestion des pneus moins efficace que celle des Red Bull. Max Verstappen s'est en effet facilement imposé grâce à une stratégie décalée tandis que Lewis Hamilton, qui a effectué un deuxième relais plus long a pu bénéficier d'une gomme plus efficace en fin de course pour doubler Valtteri Bottas qui avait exprimé sa frustration à l'arrivée : « Partir en pole position et terminer troisième n’est pas idéal. Je pense qu'en tant qu’équipe, nous dormions à un moment, quand Max nous a dépassé. Notre stratégie était loin d’être idéale, donc nous avons beaucoup à apprendre aujourd’hui. J’ai tout faire pour rester aux côtés de Max mais dès que j’ai commencé à attaquer un peu plus fort à la fin, les pneus sont tombés en morceaux. On avait énormément de cloques sur les pneus aujourd’hui, et vous pouvez voir que les Red Bull n’en ont pas, donc ils avaient clairement un avantage là-dessus . » Toto Wolff lui a répondu.

Wolff comprend Bottas