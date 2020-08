Formule 1

Formule 1 : Le constat accablant de Charles Leclerc...

Publié le 9 août 2020 à 13h35 par A.M.

Seulement huitième sur la grille de départ du Grand Prix du 70e anniversaire de la F1, Charles Leclerc reconnait qu'il galère au volant de sa Ferrari.

La situation ne s'améliore pas chez Ferrari. Si Charles Leclerc a réussi à monter deux fois sur le podium depuis le début de la saison, il le doit essentiellement à son talent et aux faits de course, plus qu'à la vélocité de sa monoplace. En effet, la Scuderia rencontre de grandes difficultés comme en témoignent les huitièmes et douzièmes temps de Charles Leclerc et Sebastian Vettel lors des qualifications du Grand Prix du 70e anniversaire de la F1 sur le circuit de Silverstone. Le Monégasque reconnait d'ailleurs que la situation est compliquée.

«C’est dommage mais c’est comme ça»