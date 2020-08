Formule 1

Formule 1 : Ricciardo très motivé avant le GP d'Espagne !

Publié le 11 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Après sa contre-performance au cours du GP du 70ème anniversaire de la F1, Daniel Ricciardo a évoqué ses difficultés rencontrées durant la course avant d’afficher son impatience de participer au GP d'Espagne.

Ce n’était pas le jour de Daniel Ricciardo. Auteur d'un tête à queue au cours du GP du 70ème anniversaire de la F1, l’Australien n’a pas réussi à accrocher les points au contraire de son coéquipier Esteban Ocon qui est arrivé 8ème. Une prestation décevante pour le pilote de Renault qui avait pourtant affiché son optimisme avant ce GP: « Dimanche, la course sera intéressante et les stratégies seront diverses. Je ferai de mon mieux et je donnerai tout ce que j’ai. » Toutefois, l’Australien semble avoir laissé cette prestation décevante derrière lui et se projette désormais sur les prochaines échéances de la saison avec pour commencer le GP en Espagne.

« J’ai hâte d’y retourner »