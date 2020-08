Formule 1

Formule 1 : Vettel, Leclerc… Ferrari nie une quelconque préférence !

Publié le 11 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Accusé par certains de privilégier Charles Leclerc à Sebastian Vettel, le patron de Ferrari, Mattia Binotto a tenu à répondre à ces rumeurs.

Le GP du 70ème anniversaire de la F1 a encore été éprouvant pour Sebastian Vettel. Le pilote allemand qui a terminé 12ème de la course vit une saison très difficile avec Ferrari et n’arrive pas à réaliser de bons résultats. Un fait que même le principal concerné à admis récemment : « Je reconnais que ce n’est évidemment pas mes meilleures prestations en F1 en ce moment. » Des prestations qui sont à l’opposé de son coéquipier Charles Leclerc depuis le début de la saison et commence à soulever certaines interrogations concernant une forme de préférence de la part de la Scuderia entre les deux pilotes puisque le départ de Sebastian Vettel à l'issue de la saison est déjà acté. Une hypothèse que Mattia Binotto, patron de Ferrari, a tenu démentir en affirmant que le pilote allemand n’est pas sacrifié…

« Je pense que nous n’avons pas sacrifié Seb »