Formule 1

Formule 1 : Le gros coup de gueule du patron de Mercedes !

Publié le 10 août 2020 à 20h35 par La rédaction

En pleine polémique Racing Point, qui a écopé de plusieurs pénalités, Toto Wolff a défié les autres écuries de protester contre Mercedes.

En pleine reprise de la F1, le cas de Racing Point continue de faire parler. L’écurie rose était accusée depuis plusieurs semaines par Renault d’avoir reproduit des pièces de chez Mercedes. Bilan après les réclamations : Racing Point a été pénalisé de 15 points et condamné à une amende de 400.000€, pour avoir copié illégalement les conduits de frein de la Mercedes de l’an dernier. Des sanctions qui n’ont pas convaincu certaines écuries qui seraient prêtes à faire appel de cette décision et cibleraient le rôle qu’aurait joué l'écurie de Lewis Hamilton dans cette affaire. Des soupçons qui n’ont pas plu du tout à Toto Wolff qui a mis en garde les autres écuries…

« Nous n’avons rien fait de mal »