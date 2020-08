Formule 1

Formule 1 : Le patron de RedBull s’enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 10 août 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen a brillamment remporté le Grand Prix du 70è anniversaire ce dimanche, Christian Horner n’a pas caché sa satisfaction après la course réalisée par le jeune pilote néerlandais.

Pour la première fois cette saison, ce n’est pas un pilote issu de l’écurie Mercedes qui s’est adjugé une victoire en Grand Prix. Et pour cause, une fois n’est pas coutume, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n’ont rien pu faire pour contrecarrer les plans de RedBull Racing et de Max Verstappen lors du Grand Prix du 70è anniversaire organisé sur le circuit de Silverstone. Le pilote de 22 ans a su résister aux deux Flèches d’Argent avant de s’envoler après avoir débuté la course en pneus durs, alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas l’ont débuté en médiums en faisant face de nombreux soucis de cloques. Fort de cette situation, Max Verstappen n’a pas commis la moindre erreur et est ainsi parvenu à s’adjuger le neuvième Grand Prix de sa carrière. Et si le Néerlandais n’avait naturellement pas caché sa satisfaction au sortir de la course, Christian Horner, le directeur de l’écurie RedBull Racing, a de son côté expliqué que ce Grand Prix du 70è anniversaire avait été une course parfaite.

« Quoi qu’ils faisaient, Max était capable de répliquer, c’était fantastique »