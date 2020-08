Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff s’enflamme pour le duel entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 11 août 2020 à 13h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen est parvenu à se hisser à la deuxième position du classement des pilotes après sa victoire dimanche dernier à Silverstone, Toto Wolff considère que le duel à distance qui se dessine entre le Néerlandais et Lewis Hamilton s’annonce passionnant pour tout le monde.

C’est un véritable tour de force qu’a réalisé Max Verstappen dimanche dernier lors du Grand Prix du 70ème anniversaire. Grâce à une course parfaitement maîtrisée et une stratégie idéale face à l’erreur de jugement de Mercedes avec les pneumatiques médiums de ses pilotes, le Néerlandais est devenu le premier pilote à battre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas en course cette saison. Ce faisant, Max Verstappen s’est hissé en deuxième position du classement des pilotes, dépassant ainsi le Finlandais de Mercedes et se retrouvant désormais à 30 unités du sextuple champion du monde britannique. Par conséquent, un duel à distance semble être en train de se dessiner entre le pilote de Red Bull Racing et Lewis Hamilton dans la quête du sacre mondial. Et le moins que l’on puisse dire est que Toto Wolff a hâte d’assister à cette confrontation alléchante aussi bien pour son équipe que pour les observateurs de la Formule 1, tout en ne manquant pas de préciser que Valtteri Bottas est encore loin d’être hors course selon lui.

« Nous aimons les challenge et nous aimons nous battre »