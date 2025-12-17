Kylian Mbappé : C'est terminé, il n'en peut plus !

Amadou Diawara

Ce mardi, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné le PSG a verser environ 61M€ à Kylian Mbappé. De plus, le club de la capitale doit publier l'intégralité du jugement en page d'accueil de son site officiel pendant un mois. D'après Me Thomas Clay, avocat de Kylian Mbappé, le PSG a écopé de cette dernière sanction parce qu'il était borné.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, le club de la capitale a refusé de payer 55M€ de primes et salaires dus à son ancien numéro 7. Alors que Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes, le PSG a été condamné à lui verser environ 61M€, soit le montant initial réclamé plus des congés payés. De surcroit, le PSG est contraint de publier l'intégralité du jugement sur la page d'accueil de son site officiel, et ce, pendant un mois. D'après Me Thomas Clay, avocat de Kylian Mbappé, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait pu éviter cette dernière sanction.

«Arrêtez de raconter n'importe quoi» « Je pense que si le PSG avait exécuté spontanément les décisions de la Ligue, ils n'auraient pas eu cette mesure vexatoire. Cette mesure vexatoire est de dire : "écoutez, ça suffit. Là, c'est la troisième fois que vous êtes condamné. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Maintenant, vous êtes obligés de le mettre en page d'accueil" », a affirmé Me Thomas Clay, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport), ce mardi soir.