Formule 1

Formule 1 : Cet aveu de Sebastian Vettel sur son début de saison !

Publié le 11 août 2020 à 17h35 par H.G.

Alors que Ferrari et Sebastian Vettel connaissent un début de saison délicat, le pilote allemand a reconnu que ses performances étaient en-dessous de ses attentes. Pour autant, le quadruple champion du monde affirme qu’il garde confiance en son écurie pour l’aider à remonter la pente.

Entre une voiture peu performante et des résultats décevants, Sebastian Vettel et Ferrari connaissent tout deux un début de saison des plus délicats. Si Charles Leclerc s’en sort mieux que son coéquipier, il n’empêche que le début de saison de la Scuderia est bien en-dessous des attentes des observateurs de la Formule 1. Arrivé 10ème du Grand Prix de Grande-Bretagne, Sebastian Vettel n’a pas pu faire mieux qu’une 11ème place dimanche dernier lors du Grand Prix du 70ème anniversaire, tandis que Charles Leclerc a réussi à décrocher une 3ème et une 4ème place lors de ces deux épreuves s’étant tenues sur le circuit de Silverstone. Pour autant, malgré sa méforme actuelle dans ce qui est sa dernière année de contrat chez Ferrari, Sebastian Vettel garde confiance en son écurie et est convaincu que sa situation s’améliorera prochainement, et peut-être même dès le Grand Prix de Barcelone dimanche prochain.

« Je reconnais que ce n’est évidemment pas mes meilleures prestations en F1 en ce moment »