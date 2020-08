Formule 1

Formule 1 : Hamilton évoque son combat contre le racisme

Publié le 12 août 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 12 août 2020 à 14h37

Sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton souhaite profiter de sa notoriété pour faire passer des messages et lutter notamment contre le racisme.

Lewis Hamilton continue de performer en Formule 1. Le pilote britannique a déjà remporté trois Grands Prix cette saison et pointe en tête au classement des pilotes. Mais le Britannique est également pleinement investi dans la lutte contre le racisme. Lewis Hamilton souhaite plus d’égalité et demande du changement notamment en Formule 1. Le sextuple champion du monde n’avait d’ailleurs pas hésité à s’en prendre à certains de ses concurrents à l’instar de Romain Grosjean : « On en a parlé entre nous lors du briefing du GPDA (Grand Prix Drivers Association). Mais certains ne semblent pas trouver cela important, comme Romain Grosjean : il pense qu’on l’a fait une fois et que cela suffit. » Lewis Hamilton est revenu sur son combat et réaffirme son envie de faire bouger les choses en F1.

« J’espère que nous verrons du changement »