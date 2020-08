Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton juge la situation de Sebastian Vettel !

Publié le 14 août 2020 à 11h35 par T.M.

Entre la décision de Ferrari de ne pas le prolonger et des prestations décevantes, Sebastian Vettel est dans une situation délicate. De quoi faire réagir Lewis Hamilton.

Après une saison 2019 décevante, Sebastian Vettel n’arrive toujours pas à relever la tête. Alors que Charles Leclerc réussit tout de même à s’en sortir malgré les difficultés de Ferrari, l’Allemand n’y arrive pas de son côté. Malgré son statut de quadruple champion du monde, le pilote de 34 ans doit se battre pour espérer rentrer dans les points à chaque Grand Prix. Des résultats décevants auxquels il faut ajouter une situation compliquée en raison de son avenir. En effet, Ferrari n’a pas souhaité prolonger Vettel, qui partira donc en fin de saison. Cela ne doit donc pas forcément l’aider à retrouver son meilleur niveau et cela ne manque pas d’être commenté dans les paddocks.

« J’espère que quelque chose de positif arrivera pour lui rapidement »