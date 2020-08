Formule 1

Formule 1 : Cet énorme tacle glissé à Lewis Hamilton !

Publié le 14 août 2020 à 9h35 par La rédaction

Largement leader au classement du championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton est bien parti pour remporter un septième sacre, ce qui ne fait pas l’unanimité dans le cercle de la Formule 1.

Lewis Hamilton n’est peut-être plus qu’à quelques mois d’égaler le record de Michael Schumacher et ses sept titres de Champion du Monde. Possédant d’ores et déjà trente points d’avance sur son dauphin, Max Verstappen, au bout de seulement cinq courses, le pilote britannique semble plus en forme que jamais à bord de sa Mercedes. Toutefois, cette hégémonie ne fait pas l’unanimité dans le cercle de la Formule 1...

« La seule année où il fut sous pression, il a perdu le championnat »