Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton évoque sans détour le record de Michael Schumacher !

Publié le 12 août 2020 à 21h35 par La rédaction

Avec six titres de champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton peut cette saison égaler le record de Michael Schumacher.

Lewis Hamilton restera à jamais dans l’histoire de la Formule 1 comme l’un des meilleurs pilotes que la discipline n’ait jamais connus. Actuellement leader du championnat du monde des pilotes avec une avance d’ores et déjà confortable, le Britannique pourrait se retrouver à hauteur de Michael Schumacher, recordman de titre de champion du monde de F1, s’il s’imposait de nouveau cette année. Une opportunité inimaginable pour le pilote Mercedes.

« C'est au-delà de tout ce que j'espérais »