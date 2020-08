Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel envoie un message fort à Ferrari !

Publié le 13 août 2020 à 21h35 par La rédaction

À l’occasion du GP d’Espagne, Sebastian Vettel a évoqué la saison délicate qu’il vit actuellement avec Ferrari tout en démentant certaines tensions entre lui et l'écurie italienne.

De nouveau en difficulté lors du GP du 70ème anniversaire de la F1, Sebastian Vettel vit une saison difficile avec Ferrari. Arrivé 12ème lors du GP, l’Allemand n’a jamais réussi à se mettre dans la course et continue ses mauvaises prestations avec la Scuderia. Une situation qui ne devrait pas s’améliorer d’autant plus que le Sebastian Vettel sera remplacé par Carlos Sainz à l’issue de la saison et illustre ainsi l’absence de perspective d’avenir avec l’écurie italienne. Face à ce point de rupture, certains médias avançaient de possibles tensions entre Sebastian Vettel et Ferrari. Des rumeurs que le principal intéressé a tenu à démentir tout en évoquant sa saison avec la Scuderia…

« Je fais confiance aux gens autour de moi »