Formule 1 : L’annonce inquiétante du patron de Ferrari sur la saison prochaine !

Publié le 13 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que le budget de Ferrari a été revu à la baisse, Mattia Binotto a indiqué que son équipe ne parviendrait pas à refaire son retard sur Mercedes la saison prochaine.

La Scuderia Ferrari régnait en maître sur le monde de la Formule 1 par le passé et notamment au début du siècle. Entre 2000 et 2007, l’écurie italienne a mis la main sur six titres de champion du monde grâce aux performances de Michael Schumacher et Kimi Räikkönen. Mais la suite a été plus compliquée pour Ferrari. Mercedes règne à présent et la Scuderia semble aujourd’hui bien distancée. Alors que le budget de Ferrari ne cesse de baisser, Mattia Binotto a d’ores et déjà indiqué que l’équipe se battra en 2021... pour la deuxième place.

« Tenter d’essayer de battre Mercedes serait incorrect car l’écart est énorme »