Formule 1

Formule 1 : Cette incroyable sortie sur l’avenir de Sebastian Vettel !

Publié le 13 août 2020 à 10h35 par T.M.

Avec la possible arrivée de Sebastian Vettel chez Aston Martin F1, actuellement Racing Point, en 2021, Lance Stroll pourrait possiblement se faire virer par.. son père, actuel propriétaire de l’écurie. De quoi faire réagir le pilote de 21 ans.

A la fin de la saison Sebastian Vettel quittera donc Ferrari, qui n’a pas souhaité le prolonger. Mais où ira ensuite l’Allemand ? Telle est la question à laquelle tout le monde tente de répondre. Une piste commence à prendre de plus en plus d’ampleur pour le quadruple champion du monde. En 2021, Vettel pourrait débarquer chez Aston Martin F1, actuellement Racing Point. Mais il faudra faire de la place au pilote de 34 ans. Et c’est Lance Stroll qui pourrait en faire les frais. Bien qu’il soit le fils de l’actuel propriétaire de l’écurie, le Canadien n’est donc pas à l’abris.

« C’est la vie »