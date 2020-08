Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton pousse un coup de gueule contre la FIA !

Publié le 14 août 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que la FIA a récemment annoncé la limitation des modes qualifications des moteurs, Lewis Hamilton a exprimé son mécontentement vis-à-vis de cette décision.

Ce jeudi, la FIA a fait une nouvelle annonce polémique en affirmant son intention de mettre fin aux modes moteurs utilisés en troisième séance de qualifications. Ces modes moteurs offrent davantage de puissance durant quelques minutes. La décision obligerait ainsi les pilotes à utiliser le même mode moteur en qualifications et en course. Cela pénaliserait alors les Mercedes, plus rapides que les autres, mais ne devrait cependant pas empêcher l'écurie allemande de poursuivre sa domination au championnat des constructeurs. Cette saison, les Mercedes sont en moyenne 0.8 seconde plus rapides en qualifications. Un choix que ne partage pas Lewis Hamilton.

« Ils essaient toujours de nous ralentir »