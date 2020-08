Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme après son essai à Barcelone !

14 août 2020

Après une belle 4ème place au Grand Prix du 70e anniversaire le week-end dernier, Charles Leclerc a réalisé une bonne session d’essai à Barcelone. Et ce dernier s’enflamme concernant sa performance, et se dit prêt à aller chercher une bonne performance au Grand Prix d’Espagne…

« Je suis convaincu que nous pourrons dégager des performances maximales »