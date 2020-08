Formule 1

Formule 1: Mercedes affiche ses inquiétudes avant le GP d’Espagne !

Publié le 13 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Battu par Red Bull pour le GP du 70ème anniversaire de la F1, Mercedes est attendu au tournant en Espagne. Toutefois, Toto Wolff, le patron de l’écurie allemande a affiché ses inquiétudes concernant la chaleur.

Pour une fois, Mercedes n’a pas dominé un Grand Prix. Au cours du GP du 70ème anniversaire de la F1, l'écurie allemande à été battue par Red Bull à cause d'un problème de cloques sur les roues ce qui a permis à Max Verstappen de s’imposer devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Une défaite que ne souhaite pas revivre Mercedes pour le prochain GP en Espagne. Cependant les fortes chaleurs attendues devraient poser d'importants soucis à l’ensemble des écuries qui craignent des crevaisons au cours de la course. Un constat qu’a reconnu Toto Wolff...

« La chaleur rendra certainement les choses plus difficiles »